تعرف على رسالة رانيا يوسف لجمهورها

أرسلت الفنانة رانيا يوسف رسالة إيجابية لجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، حيث دعت محبيها للتفاؤل بأن هناك اشياء إيجابية في الحياة على الرغم من عدم مثاليتها فقط

يجب استشعار تلك النعم.

قالت رانيا " مع كل شيء تفقده تكتسب شيئاً آخر، لذلك تذوق قيمة ما لديك اليوم، فالحياة ليس من الضروري

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أن تبدو مثالية في عينيك حتى تستشعر قيمة وروعة ما لديك. "

يذكر أن أحدث ما قدمته الفنانة رانيا يوسف كان مسلسل مملكة إبليس الذي عرض على منصة شاهد وحقق نجاح بين جمهور المنصة، كذلك مسلسل الآنسة فرح والذي عرض على نفس الموقع.