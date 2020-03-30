نشرت الفنانة لطيفة مقطع فيديو جديد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
إعتذرت "لطيفة" من خلال الفيديو، عن لقائها مع جمهورها الذي كان مقرراً له مساء اليوم الاثنين، بسبب ظروف خاصة.
وقالت: " أعتذر لكم جميعاً عن لقائي بكم اليوم، لظروف خاصة، وإن شاء الله أحدد ميعاد جديد في أقرب وقت ".
شاهد الفيديو من هنا..
جمهورها ومتابعي صفحتها الرسمية عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" مساء اليوم لتغنى معهم وتستطلع رأي جمهورها في ألبومها الجديد.
يشار إلى أن الفنانة لطيفة، كانت قد أعلنت امس أنها ستلتقي
يذكر ان الفنانة لطيفة طرحت مؤخراً، أغاني ألبومها الجديد "أقوى واحدة"، وشمل الألبوم مجموعة أغاني متنوعة، وهم "في الأحلام"، و"خاصمني ماشي"، و"انت ياه"، و"ملكة بيك"، وغيرها من الأغاني.
كانت هذه تفاصيل خبر لأسباب خاصة .. لطيفة تعتذر عن لقاء جمهورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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