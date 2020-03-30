لأسباب خاصة .. لطيفة تعتذر عن لقاء جمهورها

نشرت الفنانة لطيفة مقطع فيديو جديد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



إعتذرت "لطيفة" من خلال الفيديو، عن لقائها مع جمهورها الذي كان مقرراً له مساء اليوم الاثنين، بسبب ظروف خاصة.



وقالت: " أعتذر لكم جميعاً عن لقائي بكم اليوم، لظروف خاصة، وإن شاء الله أحدد ميعاد جديد في أقرب وقت ".

Advertisements

شاهد الفيديو من هنا..



يشار إلى أن الفنانة لطيفة، كانت قد أعلنت امس أنها ستلتقي

جمهورها ومتابعي صفحتها الرسمية عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" مساء اليوم لتغنى معهم وتستطلع رأي جمهورها في ألبومها الجديد.

يذكر ان الفنانة لطيفة طرحت مؤخراً، أغاني ألبومها الجديد "أقوى واحدة"، وشمل الألبوم مجموعة أغاني متنوعة، وهم "في الأحلام"، و"خاصمني ماشي"، و"انت ياه"، و"ملكة بيك"، وغيرها من الأغاني.