سينما زاوية تطرح فيلم "جلد حي" للمشاهدة في المنزل

طرحت الصفحة الرسمية لسينما زاوية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيلم " جلد حي " للمشاهدة من المنزل وذلك بعد إغلاق السينما بسبب فيروس كورونا.
يشار أن فيلم جلد حي هو فيلم
الجدير بالذكر إن فيلم ورد مسموم كان بوابة تعارف المخرج فوزي صالح مع الجمهور على الرغم من أسبقية عرض فيلم جلد حي عن ورد المسموم والذي تدور أحداثه في المدابغ ايضًا.
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