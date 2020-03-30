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سينما زاوية تطرح فيلم "جلد حي" للمشاهدة في المنزل

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طرحت الصفحة الرسمية لسينما زاوية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيلم " جلد حي " للمشاهدة من المنزل وذلك بعد إغلاق السينما بسبب فيروس

 

يشار أن فيلم جلد حي هو فيلم

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وثائقي مصري من إخراج فوزي صالح وسيتم طرح الفيلم حتى يوم 6 أبريل، تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الأطفال العاملين في المدابغ بالقاهرة ويتطرق الفيلم للحياة الغير إنسانية التي يعيشها هؤلاء الأطفال. 

 

الجدير بالذكر إن فيلم ورد مسموم كان بوابة تعارف المخرج فوزي صالح مع الجمهور على الرغم من أسبقية عرض فيلم جلد حي عن ورد المسموم والذي تدور أحداثه في المدابغ ايضًا.

 

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