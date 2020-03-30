نشر الفنان العراقي كاظم الساهر مقطع فيديو جديد، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وجه "كاظم" رسالة صوتية لجمهوره، في ظل تفشي فيروس ظل تفشي فيروس كورونا عالمياً، وكانت عبارة عن أبيات من شعر إيليا أبو ماضي. شاهد الفيديو من هنا.. وقال "كاظم": "إذا ألقى الزمان عليك شرا

وصار العيش في دنياك مرا

فلا تجزع لحالك بل تذكر

كم امضيت في الخيرات عمراً

وإن ضاقت عليك الأرض يومًا

وبت تأن من دنياك قهرًا

فرب الكون ما أبكاك الا

لتعلم أن بعد العسر يسرا".

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كانت هذه تفاصيل خبر بسبب كورونا.. كاظم الساهر يوجه رسالة لجمهوره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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