شاهد.. لطيفة في مسار كورونا بهذا الموعد

أعلنت الفنانة لطيفة عن حلولها ضيفة في برنامج مسار كورونا، حيث نشرت أفيش الحلقة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ومن المقرر أن تعرض الحلقة في تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت أبو ظبي، وبرنامج مسار كورونا يعرض على شاشة قناة سكاي نيوز عربية. ظبي، وبرنامج مسار كورونا يعرض على شاشة قناة سكاي نيوز عربية. Advertisements يذكر أن الفنانة لطيفة طرحت مؤخرًا كليب بعنوان أدى عقد، كما حقق الكليب نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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