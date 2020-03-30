باميلا أندرسون تحارب كورونا بالعري-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - تنشط النجمة الكندية الشهيرة ​باميلا أندرسون​ في العديد من المجالات الإنسانية كما أنها من أشد المدافعات عن حقوق الحيوان والبيئة والأشخاص المهمشين والمعنفين، مستغلة صورتها التي علقت في أذهاننا لتحفز الناس والحكومات والمؤسسات على إعطاء هذه المواضيع الأولوية القصوى، وتستخدم جسدها المثير من أجل الدفاع هذه القضايا.

وفي زمن انتشار فيروس كورونا والخطر الذي يشكله على حياة الناس في العالم أجمع، حرصت باميلا على نشر صور مثيرة لها في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي معلقة عليها برسائل موجهة لمتابعيها تهدف إلى التوعية.

واليوم نشرت صورة عارية لها بدت فيها وهي تجلس على مسند الكنبة وكي تخفي الجزء الحميم الأسفل من جسدها مدت يديها لتمسك برجلها اليمنى التي ثنتها ورفعتها قليلاً لتغطي صدرها العاري، وعلقت على الصورة:"في حياة الجميع - في وقت ما - تنطفئ نارنا الداخلية. ثم اشتعلت النيران في لقاء مع إنسان آخر. يجب أن نكون جميعا شاكرين لأولئك الناس الذين يعيدون إحياء الروح الداخلية ". ألبرت شفايتزر

