وسام بريدي يناشد المسؤولين إعفاء المواطنين من هذه المدفوعات-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - توجه الممثل والإعلامي اللبناني ​وسام بريدي​ بنداء إلى كل من رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ ورئيس الحكومة ​حسان دياب​ والحكومة مجتمعة وغيره من المسؤولين أن يتخذوا قرارات تأجل بموجبها دفع المواطنين لفواتير الكهرباء والمياه والإيجارات وسندات الدين المستحقة للمصارف.

وشرح بريدي في مقطع فيديو مصوّر نشره عبر صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، أن هناك أشخاص يستطيعون تأمين مواد غذائية لعائلاتهم مع شكره للمسؤولين ولوزارة الشؤون الاجتماعية والفنانين والمجتمع المدني على المساهمة في تأمين حصص عذائية، لكن هؤلاء الناس مشكلتهم أنهم باتوا يتقاضون نصف راتب أو أن ما تبقى لهم من مدخراتهم بكفيهم فقط للطعام والشراب طالما هم موجودون في منازلهم، لكن إذا اضطروا أن يدفعوا كل هذه الفواتير والإيجارات والقروض في فترة شهرين أو ثلاثة مدة انحسار الوباء لن يستطيعوا لاحقاً تأمين الغذاء لعائلاتهم.

إشارة إلى أن وسام بريدي ناشط جداً على مواقع التواصل وفاعل أيضاً في توعية محبيه في كل ما يتعلق بحياتهم اليومية وهو كان يبث طاقة إيجابية ويسلط الضوء على إنجازات ذوي الإرادة الصلبة فعرض لحالات إجتماعية مختلفة، لا يجمعها شيء، عن كيفية التعاطي مع المشاكل، وضرورة امتلاك الأشخاص للأمل كي يتخطوا هذه المعضلات، في برنامج قدمه عبر شاشة الـ MTV متلي متلك كما أنه يشارك في مسلسل ما فيي2 الذي يعرض حالياً على القناة نفسها.