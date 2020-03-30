راغب علامة يصب غضبه على أبواق الفاسدين وهكذا نعتهم!-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - لطالما جاهر الفنان اللبناني ​راغب علامة​ بتأييده لمطالب الشعب باسترجاع الأموال المنهوبة وعبر عن موقفه من الفساد والنهب الذي يمارسه بعض السياسيين بحق الشعب اللبناني.

ووفق ما صرّح في صفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي فقد استفز راغب على ما يبدو مشاهد ظهور الفاسدين أنفسهم على الإعلام وهم يدعون الشفقة ومساعدة الناس في ظل الظروف الراهنة، فعلق وكتب :" من سخريات الزمن أن المسؤول عن إفقار الشعب وسرقة الناس ونهب الخزينة وإحتلال المناصب والمراكز وإذلال المواطن، يظهرون على الشاشات ويمثّلون دور الإهتمام والخوف على الفقراء!!أيها النصابون والمجرمين لولاكم لما كان هناك فقر وتعتير وظلم !!على إعلاميي لبنان أن يفضحوهم أكثر وأكثر وجهاً لوجه".

وعلى الرغم من أن راغب اعتاد على أن لا يرد على أي كلام مسيء يوجه له، لكنه هذه المرة خرج عن صمته ووصف بعض المدافعين عن الفاسدين بأنهم كلاب ينبحون وينهقون فصب جام غضبه عليهم وقال :" في كل مرة نتكلم عن الفاسدين والسارقين وناهبي أموال الشعب ، نسمع عواء كلابهم من كثرة ألمهم.

هذه القضية قضية كل مواطن ولن نسكت عن أسيادكم الذين أفقروا الوطن . بانتظار عوائكم ونهيقكم أينما شئتم".