بالفيديو- ديو جديد يجمع إليانا ومساري "أنا لحالي"

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت النجمة العالمية من أصول فلسطينية إليانا ديو غنائي جديد مع النجم العالمي من أصول لبنانية مساري بعنوان "أنا لحالي".

ويشار الى أن إليانا عرفت شهرة كبيرة في الولايات المتحدة وتبلغ من العمر 19 عاما وأطلقت منذ ثلاثة أسابيع ميني ألبوم وعرضت أغنياتها في إذاعات لبنانية وفي الشرق الأوسط واستطاعت أن تجمع أكثر من نصف مليون متابع على مواقع التواصل الإجتماعي فور انطلاقتها في مجال الفن.

وظهرت إليان بلوكات مختلفة في الكليب الى جانب مساري واعتمدت في إحدى لوكاتها اللباس الغجري الذي يدل على أصولها الشرقية.

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