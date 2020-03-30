ميرنا وليد - بيروت - عبّر فانز الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ عن محبتهم الكبيرة لها وذلك عبر مقطع فيديو يظهرهم وقد تجمعوا من كل المحافظات السورية بمختلف أطيافهم وأضاء كل واحد منهم شمعة لها وصلوا لها كي يحميها الله ومن تحب من فيروس كورونا الذي انتشر في لبنان.

وفي المقطع نفسه جمع معجبو نجوى مقاطع صوتية من تصريحات لها تتحدث فيها عن المحبة وأهميتها وكيف أن العطاء والحب لا ينقص من الإنسان شيئاً بل يزيد عليه وأن هدفه هو الإنسانية ولا يفرق بين الأشخاص على اختلافهم بل هو يوحدنا جميعاً .

نجوى فرحت كثيراً بهذه الهدية والصلاة التي توجه بها معجبوها من سوريا لها فعلقت على الفيديو وكتبت :"فعلاً منفكر حالنا منحب بس لما نوصل لتاني يوم ونعرف انو فينا نحب أكتر منعرف انو قبل بيوم ما حبينا كتير".

وانهالت أسئلة المتابعين على نجوى محاولين الاطمئنان على صحتها وهي علقت في صفحتها فكتبت :"اشتقتلكن.. وكتير كتير كتير".

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كانت هذه تفاصيل خبر معجبو نجوى كرم في سوريا يصلون لها من داخل كنيسة وهكذا عبرت عن محبتها لهم-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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