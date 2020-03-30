ميسي يخرج عن صمته.. وينتقد إدارة برشلونة بشأن “خفض الأجور”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 مارس 2020 10:14 مساءً - أكد قائد فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الاثنين، تخفيض أجور لاعبي الفريق، الذي يتصدر بطولة الدوري الإسباني قبل وقفها بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقال ليونيل ميسي، الذي انتقد أيضا إدارة الفريق الكتالوني، إن رواتب اللاعبين سيتم تخفضيها بنسبة 70 في المئة، تضاف إليها نسبة اقتطاع للمساهمة في ضمان دفع رواتب الموظفين الآخرين في النادي بشكل كامل خلال الأزمة الصحية التي تعصف بإسبانيا والعالم.

وفي رسالة مطولة على حسابه في إنستغرام، انتقد ميسي مجلس إدارة النادي برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، واتهمه بتقويض اللاعبين خلال المفاوضات الأخيرة. وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية

وكتب ميسي يقول “من جانبنا، حان الوقت للإعلان أننا، بالإضافة إلى تخفيض 70 في المئة من راتبنا خلال حال الطوارئ، سوف نقدم مساهمات حتى يتمكن موظفو النادي من تحصيل 100 في المئة من رواتبهم طالما استمر هذا الوضع.. نريد أن نوضح أن رغبتنا كانت دائما في تطبيق تخفيض الرواتب، لأننا نفهم تماما أن هذا وضع استثنائي ونحن أول من ساعد النادي دائما عندما طُلب منا ذلك”.

وأضاف “لقد قمنا بذلك في كثير من الأحيان بمبادرة منا عندما رأينا أن ذلك ضروري أو مهم”، لافتا إلى أن هناك “من داخل النادي من حاول وضعنا تحت المجهر والضغط علينا للقيام بأمر كنا نعرف دائما أننا سنفعله”، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

وفرض تفشي فيروس كورونا الجديد شللا شبه كامل في مختلف النشاطات الرياضية حول العالم، وأدى الى تعليق منافسات كرة القدم في إسبانيا وغيرها من الدول.

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يشار إلى أن إسبانيا أصبحت البلد الثاني عالميا من حيث عدد ضحايا الفيروس بعد إيطاليا، مع تسجيل أكثر من 7340 وفاة معلنة حتى مساء الاثنين، وأكثر من 85 ألف إصابة مؤكدة.

وكانت أندية إسبانية بدأت بالفعل باللجوء الى خفض رواتب اللاعبين مؤقتا للتأقلم مع التبعات المالية لتوقف المباريات حاليا، وأبرزها فريق أتلتيكو مدريد، الذي طلب من سلطات العمل المحلية السماح له بخصم جزء من رواتب اللاعبين والجهاز الفني.

وبعد نشرها على حسابه في إنستغرام، سارع مختلف زملاء ميسي إلى نشر الرسالة على حساباتهم الخاصة، بمن فيهم جيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا والأوروغوياني لويس سواريز والفرنسي أنطوان غريزمان والهولندي فرنكي دي يونغ والتشيلي أرتورو فيدال والحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن.

من جهته، أصدر برشلونة بيانا، في أعقاب رسالة ميسي، أكد فيه أن “كل الفرق الرياضية المحترفة وغالبية أفراد فريق كرة السلة” وافقوا على خفض رواتبهم.

وأضاف “في حالة الفريق الأول لكرة القدم، سيكون الخفض أكثر من 70 في المئة كما هو متفق عليه مع النادي”، مشيرا إلى أن “هذه المساهمة الإضافية من جانب الفريق، بالإضافة إلى مساهمة النادي نفسه، ستضمنان دفع 100 في المئة من رواتب جميع الموظفين غير الرياضيين”، الذين سيتم تعليق أعمالهم بشكل مؤقت هذا الأسبوع.