إيناس عز الدين بعد إصابتها بكورونا.. هذه تطورات حالتها ومتخوفة من الطرد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ردت الفنانة المصرية إيناس عز الدين، على المشككين في إصابتها بالوباء العالمي فيروس كورونا المستجد، وذلك في أول ظهور لها بعد احتجازها بمستشفى العزل على إثر إصابتها بالفيروس أثناء عودتها من المغرب.

وقالت إيناس عبر فيديو بثته عبر فيسبوك: "الحمد لله حالتي مستقرة، أحيانا أشعر بألم وضيق في الصدر مع صعوبة في التنفس، لكن أصبح الألم يقل تدريجيا".

وأضافت إيناس: "بعض الأشخاص يشككون في مرضي ويعتقدون أني أقوم بشو إعلامي"، وتابعت بالقول: "مفيش حد يحب إنه يتشهر ويطلع بالمنظر المرهق ده، وكمان يدعي على نفسه إصابته بفيروس معدي لدرجة أن بعض الجيران يتمنون طردها من العمارة خشية نقل العدوى لهم".

وعن الرسائل التي وصلتها بهدف الاطمئنان عنها؛ قالت الفنانة المصرية: "عندي رضا تام بكل اللي هيجيبوا ربنا بحب أطمنكم أنا لساني عاجز عن الكلام بعد ما شفت رسائلكم ليا ساعات ربنا بيعرضنا لأزمة عشان يبين إن في ناس بتحب الخير لبعض وتدعي لبعض بنيه صافية"، مضيفة أنها سعيدة بابتلاء الله لها فهو يخلص من الذنوب في الدنيا وهذا حب من الله.

وشددت الفنانة المصرية على أنها ليست خائفة ومتأكدة من أنها ستشفى وتعبر هذه المحنة، وأوضحت: "يا دوب مسألة وقت وشكة دبوس ونوم متواصل وراحة في غرفة وأبعد وأفصل شوية عن بعض النفوس من الناس السيئة واستمتع بمشاعر الخوف والتفاؤل والحب اللي حوليا من كل الناس دي واهو كله بيعدي".

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وتابعت بالقول: "الحلو بيعدي والوحش كمان بيعدي وياما دقت على الراس طبول.. كام موقف عدى علينا وقولنا مش هنعدي منه و عدينا.. وكام يوم مر علينا كنا فاكرينه نهاية الحياة وطلع يدوب البداية.. وكام ذكرى سيئة كنا فاكرين الدنيا هتقف عندها وأهي مشيت ودلوقتي بنفتكرها وبنضحك عليها.. صدقوني كله بيعدي".

وكانت المطربة المصرية إيناس عز الدين، صدمت جمهورها بإعلانها عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك عقب عودتها من المغرب، مؤكدة أنها شعرت بأعراض الفيروس، وخضعت للتحاليل التي أكدت إيجابيتها.

وقالت إيناس عز الدين خلال فيديو بثته عبر فيسبوك، إنها كانت في دولة المغرب منذ 3 أسابيع واستطاعت أن تعود إلى مصر بعد معاناة بسبب وقف حركة الطيران، وشعرت بعد ذلك بضيق في التنفس وصداع في الرأس.