منة جلال: أعيد حساباتي في الحجر المنزلي.. وهذا الشيء لا تستغنوا عنه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أبدت الفنانة المصرية منة جلال، تفاؤلها الشديد رغم أزمة انتشار فيروس كورونا، في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن هناك إيجابيات للحجر المنزلي الذي تتواجد فيه حاليا.

وقالت منة في فيديو خاص بـ"فوشيا": "لا أريد منكم الحزن بسبب الجلوس في المنزل، يمكننا التفكير بإيجابية، فمثلا السيدات والبنات أخرجي ملابسك ونظمي دولابك الشخصي، وارتدي الملابس التي كنت تتجاهلينها".

وأضافت جلال: "أنا فعلت ذلك، قمت بعملية فلترة لملابسي، هناك أشياء يمكنني الاستغناء عنها، وأخرى يمكنني التجديد فيها".

وتابعت: "هذه الفترة أعتبرها لطيفة للغاية، لأنها قربتني من أهلي ووالدتي بالتحديد، أريد منكم التفاؤل وهذا ابتلاء من الله لكي يرينا الأشياء التي كنا نتجاهلها في وقت سابق".

وواصلت: "قمت بإعادة حساباتي خلال الفترة الحالية، فلا يوجد ما يشغل بالي حاليا، قد يزداد وزني قليلا ولا يوجد وقت لممارسة الرياضة، ولكن يجب بالتأكيد المحاولة وممارسة بعض الألعاب المفيدة".

وعن هوايتها المفضلة أثناء قضائها فترة حظر التجول والحجر الصحي في المنزل، قالت: "أقضي وقتي في الطهي معظم الوقت، فهنا مثلا أطهو الحمام المحشي مع البطاطس المطبوخة".

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ووجهت الفنانة المصرية نصيحة بشأن طريقة عمل البيتزا، قبل أن تغادر المطبخ وتكشف عن أهم شيء خلال الفترة الحالية، وهو استخدام "الكحول" لتطهير اليدين من الفيروسات.

وأكملت: "أهم شيء هو المعقمات، قبل النوم وبعد الاستيقاظ، لن أقول لكم الإرشادات المعروفة ولكن أعتبر المعقمات أهم شيء".

واختتمت: "أشكر فوشيا على منحي هذه الفرصة لإطلاع الجمهور على يومياتي في الحظر والحجر المنزلي، وفي المرة القادمة سأريكم ماذا أفعل في تنظيف المنزل".

وكانت منة جلال قد نجت من الموت في حادث مروّع خلال تواجدها بوحدة المرور لترخيص سيارتها في شهر مايو من العام الماضي، بعد أن سقطت سيارة نصف نقل من أعلى الجسر على منطقة فحص السيارات وأحدثت العديد من التلفيات، وتسببت في إصابة ومقتل عدد من المواطنين ورجال الشرطة وفقا للفنانة الشابة.

وقالت منة جلال عبر حسابها في "فيس بوك"، إنها نجت من الموت هي ووالدتها الفنانة سعيدة جلال، بعد أن سقطت سيارة "نص نقل" أثناء تواجدهما في منطقة العجوزة، ووصفت الحادث بالغريب.

وكتبت منة: "فعلا كلمة ربنا كتبلي عمر جديد حقيقة، موقف غريب جدا داخلة مرور العجوزة وبركن العربية وداخلة باب المرور تقوم عربية نص نقل واقعة من فوق الكوبري على مكان الفحص".

وأضافت: "ناس ماتت وظباط اتعورت وعربيات باظت كان بيني وبين الموت أنا وأمي لحظات".