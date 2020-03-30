مرام عبد العزيز: لساني طويل وعندي عقلية إجرامية.. والجمهور مصدوم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأت الفنانة السعودية مرام عبد العزيز الجمهور بردها الصادم على الكاتب السعودي عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ عندما سألها عن أجمل صفة فيها.

وتضمن رد مرام عبد العزيز كلمات جريئة أثارت صدمة بين بعض المغردين على موقع تويتر عندما أجابت آل الشبخ قائلة:"ولا شيء"، مضيفة: "أنا نفسية وما أثق بأحد إطلاقا، لساني طويل وما أجامل فيه أحد، صريحة إلى حد الوقاحة أحيانا".

وتابعت الممثلة السعودية بأنها "مترددة، أفكر بزيادة، مليانة عيوب ونواقص، عندي عقلية إجرامية تخليني أحمد الله انه ما ولاني على أحد ولا كان نسفت دول باللي فيها، يعني من الآخر ما فيني شيء صاحي، بعد ليه الكذب؟!".

وتساءل عدد من المتابعين عن سبب هذه الإجابة الغريبة للفنانة في وصف نفسها، خاصة وأنها خرجت عن المألوف بين الفنانات عندما يتعرضن لمثل هذا السؤال العفوي.

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وقال عدد من المغردين إن مرام عبد العزيز تُعرف بجرأتها في التصريحات، كما سبق لها وأن تحدت الإعلامي السعودي طارق الحربي على الهواء مباشرة عندما طلب منها الأخير بإزالة المكياج عن وجهها، فوافقت مرام على الفور دون تردد، وفعلا مسحت المكياج بالمناديل المبللة على الهواء.

ولم يتوقف الأمر عند المكياج فقط، بل أزالت مرام الرموش الاصطناعية التي وضعتها ليعلق الحربي: "ما تغير شي"، لترد عليه مرام: "قولتلك جمال طبيعي"، وأثار التحدي الذي نفذته مرام عبدالعزيز على الهواء مباشرة ردود فعل واسعة ومتضاربة في مواقع التواصل الاجتماعي.

ووقتها هناك من اعتبر أن تصرف عبدالعزيز يدل على جرأتها، أكد العديد أنها لم تزل شيئا من المكياج، وأن المناديل المبللة غير كافية لإزالة أثر بعض المستحضرات مثل الكونتور والفاوندشين، غير أنها لم تتخل عن العدسات الملونة أيضا وبالتالي لم تكن بالجرأة الكافية لتُظهر "شكلها الطبيعي".

مرام عبد العزيز البالغة من العمر 35 عاما، هي ممثلة سعودية مقيمة في البحرين، ولدت في مدينة الرياض، في بداية مسيرتها الفنية عملت كمراسلة للفضائية اللبنانية LBC ثم في قناة وطنية الفضائية، ثم اتجهت للعمل في المجال الفني كممثلة كانت بدايتها في المسلسل التراثي محسن الهزاني واستمرت بالتمثيل بعد ذلك.