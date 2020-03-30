الحجر المنزلي يجعل ديميت أوزدمير تنهي علاقتها الغرامية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت العديد من وسائل الإعلام التركية عن انفصال النجمة ديميت أوزدمير عن رجل الأعمال يامان تاسيروغلو بعد علاقة قصيرة بدأت في شباط الماضي.

وفي التفاصيل التي نقلتها الصحف التركية فإن النجمة التركية قررت الانفصال وإنهاء علاقتها بيامان أثناء إقامتهما في الحجر المنزلي كإجراء وقائي لمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إذ اكتشفت خلاله أنهما لا يناسبان بعضهما، خصوصا وأنها تعرفت على يامان أثناء انشغالها بتصوير مسلسلها "المنزل الذي ولدت فيه قدرك"، ولم يتسنَّ لها اللقاء به لفترات طويلة، إلا أن الحجر المنزلي ساعدها في معرفته عن قرب ليقرر الثنائي الانفصال بكل هدوء بعدما أصاب علاقتهما الفتور.

وتأتي هذه الأخبار بعد أسبوع فقط على كشف أحد الصحفيين الأتراك ويدعى دوبرام أوزلريش، عن أن بطلي المسلسل التركي "الطائر المبكر" جان يامان وديميت أوزدمير كانت قد جمعتهما علاقة عاطفية أثناء تصويرهما للعمل، وأنهما كانا قريبين من الزواج رسميا بعد أن دخلا في علاقة غرامية جدية، غير أن الفنان خان زميلته ودخل في العديد من العلاقات مع نساء أخريات، وهو ما جعل ديميت تلغي فكرة الارتباط بزميلها.

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وكذلك بعد حوالي شهر على قيام النجمة التركية بالتعليق على أحدث صور جان يامان، لتبدأ التساؤلات حول ما إذا كانت العلاقة بين بطلي مسلسل "الطائر المبكر" قد عادت مجددا بعد خلافات سابقة، إذ قالت ديميت حينها: "إن الشاب الجميل الذي خطف قلوب الفتيات أطل مجددا، عودة موفقة أيها المتميز كلنا في انتظارك".

وعلى صعيد آخر أشارت العديد من المواقع الصحفية إلى أن أوزدمير تعرضت لانتقادات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشرها صورة لها من منزلها خلال الحجر المنزلي أظهر فخامة منزلها، وهو ما اعتبره الكثيرون أنها كغيرها من نجوم تركيا الذين يستغلون حملة "خليك بالبيت" لنشر صور حياة الرفاهية التي يتمتعون بها واستعراض منازلهم الفاخرة كنوع من التباهي، من دون مراعاة شعور الآخرين الذين يعيشون في منازل متواضعة ولا يقدرون على العيش في منازل فاخرة.

يذكر أن النجمة التركية ستعود لاستكمال تصوير مسلسلها "المنزل الذي ولدت فيه قدرك"، وذلك بعد انتهاء فترة الحجر المنزلي والتي تمتد لأسبوعين.