شاهد أحدث ظهور لـ أرملة جورج سيدهم

ظهرت الدكتورة ليندا، أرملة الفنان الراحل جورج سيدهم، في مراسم تشييع جثمان زوجها الراحل أمس الأحد وهي منهارة تمامًا والحزن يخيم على وجهها، بينما يقوم إيهاب رمزي، شقيق الفنان هاني رمزي، مؤازرتها ومواساتها في فاجعتها.

كانت الدكتورة لندا، أرملة جورج سيدهم، كشفت تفاصيل ساعته الأخيرة وقبل وفاته، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنها لم تشعر أنها كانت فى جنازة زوجها وتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير، بل كان يوم عرس له، جاءت له رسائل وبرقيات من مختلف بلدان العالم كافة ومن شخصيات لا أعرفها، وتابعت:"النهاردة كان يوم عرس وليس جنازة..على رأي دلال عبد العزيز روح جورج كانت ترفرف فى الكنيسة".

وتابعت أنها التزمت بقواعد الكنيسة فى عدد المشاركين فى الجنازة، وتابعت:"جمهورية مصر كانت على أتم استعداد أن تأتى اليوم فى الجنازة .. أنا مش عارفة إي موجة الحب الشديد للراحل جورج سيدهم".

وكان الفنان جورج سيدهم يعاني من الشلل في آخر عمره، وذلك منذ 22 عاما، وتعود قصة إصابة "سيدهم" بالشلل إلى صدام حدث بينه وبين شقيقه "أمير سيدهم" مدير أعماله، الذي خانه بعد زواجه طمعا في أمواله بدافع الغيرة والحقد، وقام ببيع كل ما يملك "سيدهم" ومسرح "الهوسابير"، وأخذ كل الأموال الموجودة في البنك وأخذ قروضا باسم أخيه وهرب إلى كندا.

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وتعرض بعدها الفنان جورج سيدهم لصدمة تسببت فى إصابته بالشلل، منذ 24 عاما، وأصبح قعيدا لا يفارق الفراش، وأصبحت زوجته الملاك، الحارس له بعد 5 سنين زواج فقط، ثم 22 سنة تقوم بدور الطبيبة والممرضة.

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