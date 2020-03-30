كورونا» يجبر هؤلاء على تأجيل طرح ألبوماتهم الغنائية

قرر عدد من نجوم الغناء تأجيل طرح ألبوماتهم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن أبرز هؤلاء شاهيناز، التى انتهت من تسجيل كافة أغاني ألبومها الجديد، الذى يحمل إسم، حياتي أحلى، فيما قررت بالاتفاق مع الشركة المنتجة تأجيله بسبب الظروف التي تمر بها البلاد.

شاهيناز تتعاون في ألبومها الجديد مع مجموعة من الشعراء، أبرزهم: محمد عبد الحميد، وأيمن الشحات، ومصطفي الريدي، ومحمد السواف، فيما يتولى أدم حسين تلحين الألبوم بالكامل.

أيضا اضطر النجم محمد محي إلي تأجيل ألبومه الجديد لأجل غير مسمي نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها مصر.

وكان مصطفى كامل انتهى مؤخرا من تسجيل عدد كبير من أغنيات ألبومه الجديد، الذى يضم 10 أغنيات، جميعها من كلماته وألحانه، ويقدمه بشكل مختلف عن ألبوماته السابقة، ورغم ذلك اختار تأجيل الألبوم لأجل غير مسمى.

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