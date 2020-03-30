محكمة أردنية تُلزم كاظم الساهر بدفع 44 ألف دولار بسبب إحياء حفلات

قضت محكمة بداية عمان، اليوم الأحد، بإلزام الفنان العراقي كاظم الساهر، بدفع غرامة لنقابة الفنانين الأردنيين مبلغ (44000) دولار أمريكي أو ما يعادله بالدينار الأردني، كما حكمت بتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ (1000) دينار، أتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع 9% تسري من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

وقد جاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أن المدعى عليه الفنان كاظم الساهر مطرب عربي وقد قام في عام 2018 بإحياء حفلتين له في فندق قصر المؤتمرات البحر الميت وفي عام 2019 قام بإحياء حفلتين في مدينة عمان دون أن يحصل على ترخيص مسبق من نقابة الفنانين الأردنيين.

ونتيجة ما قام به فقد ترتب عليه ما نسبته 10% من بدل أجره المقدر بمبلغ (110000)، على الرغم مطالبته المتكررة من اجل تصويب أوضاعه إلا أنه لم يقم بالاستجابة الى المدعية وعليه فقد اقامت المدعية هذه الدعوى.

يذكر أن حكم المحكمة، جاء بمثابة الوجاهي بحق الفنان كاظم الساهر، كونه تبلغ الدعوى بالنشر ولم يحضر جلسات المحكمة.

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