من أمام كمبيوتر.. أميتاب باتشان يطالب بحذف عام "2020" وإعادته من جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان العالمي أميتاب باتشان عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة له وهو يجلس أمام جهاز الكمبيوتر الخاص به.

وكتب أميتاب باتشان مازحًا: "هل نستطيع حذف عام 2020، وإعادة تثبيته من جديد، لأن هذه النسخة بها فيروس".

وكان آخر فيلم عرض للنجم أميتاب باتشان فى مصر، هو "Thugs of Hindustan" أو "قطاع طرق الهند"، وتدور قصة الفيلم حول رحلة مختلفة عبر مرحلة معينة من تاريخ الهند، ويقدم في الفيلم لجمهوره بعض أشعار التي ألقاها بنفسه داخل أحداث الفيلم.