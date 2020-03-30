نادية الجندي تعلن مقاضاتها لمنتحلي شخصيتها على"فيسبوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

أعلنت الفنانة نادية الجندي، عن عدم امتلاكها حسابا علي موقع "فيسبوك"، مشيرة إلى أنها سوف تقاضي من ينتحلون اسمها، وكل من يقوم بنشر أخبارًا خاطئة وكاذبة عنها.

وكتبت نادية، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "ليس لدي أي صفحات علي فيسبوك، ولا أي أكونت أو بيدج وسوف أقاضي قانونياً، أي صفحة وشخص بيتكلم وبيتلاعب باسمي، وفور عودتي من لبنان سوف أتخذ كافة الإجراءات القانونية لغلق هذه الصفحات والأكونتات جميعاً وأقاضي من أنشأها" .

وأضافت: "ليس لدي على مواقع التواصل الإجتماعي غير صفحة الإنستجرام دي وصفحة تويتر الموثقة.. وأي حد حينشر عن لساني أخبار غير حقيقية أو يتكلم عن حياتي الخاصة بالكدب والافتراء سوف يتم مقاضاته قانونياً سواء موقع أو جريدة أو صفحة تسئ لي بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال نشر أخبار غير حقيقية من أجل التشهير باسمي طبقاً لمواد ونصوص قانون العقوبات".

يذكر أن نادية الجندي تواصل تصوير مسلسل "سكر زيادة"، مع نبيلة عبيد، وإخراج وائل إحسان.