بـ"الكمامة".. دينا تعود لاستئناف تصوير "لعبة النسيان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة الاستعراضية دينا صورة وفيديوهين، خلال تواجدها بموقع تصوير "لعبة النسيان"، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وقالت دينا في الفيديو، :"إحنا في التصوير، والكمامات والدنيا حلوة".

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وفي فيديو آخر :"راجعة من التصوير وإن شاء الله كل حاجة تعدي على خير"

وظهرت دينا في الصورة مرتدية "كمامة"، كما نصحت وزارة الصحة المصرية، وعلقت: " مضطرين ننزل نصور علشان مسلسلات رمضان اللوكيشن كله كمامات و مطهرات و خلصت التصوير قبل معاد الحظر ورجعت على البيت على طول".

"لعبة النسيان" بطولة دينا الشربيني، وهو مقتبس من فورمات مسلسل إيطالي، وتدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.