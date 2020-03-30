محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر المنتج تامر مرسي، إعلان الموسم الجديد من برنامج "أبلة فاهيتا لايف من الدوبليكس"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".
وعلق تامر مرسي، :"الخميس والجمعة على On".
ظهرت فاهيتا في الإعلان وهي تستعد لتصوير الحلقة الجديدة وتسأل بشكل كوميدي عن بعض الفنانات لكي تستضيفهن.
ومن المقرر عرض البرنامج يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 11 مساءً على قناة ON.
جدير بالذكر أن في إبريل 2015، قدمت فاهيتا برنامج "لايف من الدوبلكس"، عبر قناة CBC، على مدار 4 سنوات، حققت خلالهم نجاحًا جيدًا.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| طرح إعلان الموسم الجديد لـ"أبلة فاهيتا".. وهذا موعد عرضه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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