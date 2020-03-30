أحمد مالك: "بعترف إني مش فاهم حاجة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان أحمد مالك عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة يعلن بها عن وضعه في أزمة كورونا. وكتب مالك: "حاسس إني تايه ومتلخبط بس حاسس إني مش لوحدي وده شعور غريب بشكل حلو.. حاسس إني عايز أفضل ساكت واتفرج.. مش عايز أجري، مش عايز آخد كورس أونلاين، مش عايز أعمل أي تحدي، مش عارف عايز إيه أو مفروض أعمل إيه..انا بعترف إني مش فاهم حاجة". وكان آخر أعمال الفنان أحمد مالك فيلم رأس السنة من بطولة بسمة وأورى جودة ومن تأليف محمد حفظي وإخراج محمد صقر.



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