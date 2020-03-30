سهر الصايغ: سعيدة بردود الفعل على مسلسل "قوت القلوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ)

أعربت الفنانة سهر الصايغ عن سعادتها بردود الفعل على مسلسل "قوت القلوب" الذي يعرض حاليا، مشيرة إلى أن المسلسل يلاقي رواجا كبيرا.

وقالت الصايغ - في تصريح اليوم الاثنين- إنها تابعت ردود أفعال الجمهور وتعليقاتهم على السوشيال ميديا.. مضيفة أن عوامل عدة جذبتها لهذا العمل منها أنه يناقش قضايا تخص الأسرة المصرية من خلال التركيز على البعد الإنساني بشكل كبير وذلك في إطار كوميدي، مشيرة إلى أنها تظهر في المسلسل بشكل جديد تماما في أحداث العمل الذي ينتمي للدراما الاجتماعية.

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ولفتت إلى أن المسلسل يناقش قضايا مهمة لكن بأسلوب خفيف ومرح، متمنية أن تصل رسالة العمل بوضوح إلى الجمهور، مؤكدة أن أكثر ما يهمها هو مشاركتها بدور جيد في عمل فني متكامل العناصر ومع نجمة بحجم الفنانة ماجدة زكي التي تتمتع بشعبية كبيرة.

وينتمي المسلسل إلى نوعية أعمال الـ45 حلقة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول شخصية "أمينة" المدرسة التي تجسدها ماجدة زكي وهي غير متزنة وغير مسيطرة على تصرفاتها اليومية.

يشارك في بطولة المسلسل خالد زكي، ومحمد أنور، ورانيا فريد شوقي، وفراس سعيد، وليلى عز العرب ، ومصطفى درويش، ونورهان، وديانا هشام، وسمر علام، ومن تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدي أبو عميرة.