محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: دعت الفنانة شيرين رضا، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، لعدم إلقاء القمامة في الشارع. ونشرت صورة لعامل نظافة، علقت عليها: "أرجوكم بلاش ترموا زبالتكم في الشارع، رفقا بعمال النظافة". كانت شيرين رضا استنكرت عبر حسابها بموقع تويتر، قيام البعض بطرد حيوانات أليفة، عقب انتشار حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، ودافعت عن الحيوانات قائلة إنها لا تنقل المرض.

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كانت هذه تفاصيل خبر شيرين رضا لمتابعيها: "بلاش ترموا زبالتكم في الشارع.. رفقا بعمال النظافة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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