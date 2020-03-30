فيديو: إيفانكا ترامب توجّه رسالة إلى الشعب الأمريكي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 مارس 2020 07:40 مساءً - وجّهت ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيفانكا ترامب، رسالة من داخل منزلها للشعب الأميركي؛ عبر فيديو قصير، دعت من خلاله الشعب إلى الالتزام بقرارات الحكومة الخاصة بفيروس كورونا.

ووصفت إيفانكا الأوقات التي تمر بها البلاد بـ"الصعبة"، مؤكدة أن هذه الأزمة التي يعيشها العالم ستنتهي، وسيخرج الأميركيون أقوى من السابق، حيث قالت: "في هذه الأوقات الصعبة، تظهر أمريكا روحها وقوتها. سينتهي هذا الأمر، وسنخرج أقوى من أي وقت مضى".

يشار إلى أن حديثها جاء بعد قرار الرئيس ترامب، الذي أكد فيه أنه سيُمدّد الإرشادات الحكوميّة المتعلّقة بـ"التباعد الاجتماعي" حتى 30 أبريل. لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام الخليج 365 ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"

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