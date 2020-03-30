فيديو .. نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر يحيي ذكرى عبد الحليم حافظ

نشر نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظهر هاني شاكر من خلاله في حفل

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تراثي، ويقوم بأداء أغنية سواح للنجم الراحل عبد الحليم حافظ، كما علق على الفيديو قائلًا: الذكري الـ 43 لرحيل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ رحمة الله عليه.

يذكر أن نقيب المهن الموسيقية طرح مؤخرًا أغنية بعنوان عيد الحب، وهي من كلمات أحمد شتا، وألحان وليد منير، وتوزيع أسامة كمال، كما شاركت الفنانة ريهام عبد الحكيم في الغناء، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.