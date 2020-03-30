فيديو .. نسرين طافش تطبخ النودلز داخل الحجر الصحي

نشرت الفنانة نسرين طافش فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت نسرين من خلاله وهي تطبخ النودلز، وعلقت على الفيديو قائلة: النودلز السحرية لرفع المناعة والرشاقة. Advertisements وأضافت نسرين قائلة: لذيذة تشبع وسعرات حرارية منخفضة اللي ما بحب الكوسا يستبدلها بخيار .. استمتعوا بالحجر المنزلي و اعملوا شي مفيد. اللي ما بحب الكوسا يستبدلها بخيار .. استمتعوا بالحجر المنزلي و اعملوا شي مفيد. يذكر أن الفنانة نسرين طافش شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل ختم النمر تأليف وإخراج أحمد صلاح حسني، نسرين طافش، ميرهان حسين، عفاف شعيب، إسلام جمال، أمير صلاح، تامر شلتوت، رشدي الشامي، تميم عبده، جميل برسوم، إبراهيم فرح، وفاء سالم، حنان سليمان، هدى الإتربي، حسنة سليم، كريم العمري، عادل البهدلي، بسام شرف، خالد عمارة، وليد الشناوي، محمد احمد فؤاد، عبدالله علي عبدالله، محمد نبيل درغام، ساندي علي. مؤخرًا في بطولة مسلسلتأليف وإخراج أحمد صلاح حسني، نسرين طافش، ميرهان حسين، عفاف شعيب، إسلام جمال، أمير صلاح، تامر شلتوت، رشدي الشامي، تميم عبده، جميل برسوم، إبراهيم فرح، وفاء سالم، حنان سليمان، هدى الإتربي، حسنة سليم، كريم العمري، عادل البهدلي، بسام شرف، خالد عمارة، وليد الشناوي، محمد احمد فؤاد، عبدالله علي عبدالله، محمد نبيل درغام، ساندي علي.

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