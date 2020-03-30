نادر حمدي يشارك آمال ماهر بأغنية "أديني فرصة" في حفلها الغنائي على مسرح المنارة

شارك الفنان نارد حمدي جمهوره، مقطع لمعزوفته في أغنية الفنانة آمال ماهر "إديني فرصة"، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "أنستجرام".

وعلق نادر على المقطع قائلاً:"تشرفت بالعزف على البيانو في حفل الفنانة "أديني فرصة"، وقد قام نادر بالعزف على البيانو في حفلها الغنائي الذي أحييته مؤخراص احتفالاً بطرح ألبومها الجديد "أصل

الإحساس" على مسرح مركز المنارة بالتجمع الخامس.

شارك نادر مؤخراً مع آمال ماهر في توزيع أحدث أغنياتها "ماتسيبنيش" التي طرحتها في عيد الحب، على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وسجلت أكثر من 6 مليون مشاهدة.

بالإضافة إلى تعاونه الموسيقي مع الهضبة

عمرو دياب في ألبومه الجديد "سهران" من خلال التوزيع الموسيقي لـ 5 أغنيات وهم " جامدة بس، زي ماانتي، هايعيش يفتكرني، مهرجان، حلوة البدايات"، وشارك دياب المسرح في حفله أمس من خلال عزفه لأغينة "هايعيش يفتكرني" على البيانو، والتي سبق وأن عزفها في حفل سابق بالسعودية.