بمناسبة الأزمة الراهنة.. أحمد مالك يكتب قصة تحدي

نشر الفنان أحمد مالك صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب مالك على الصورة كلمات مؤثرة، وذلك بمناسبة الأزمة الراهنة بسبب فيروس كورونا المستجد، قائلًا: كنت ناوي أكتب حاجة فيها هزار عن الفلوس والحالة المادية، بس لاحظت إني مش في أزمة قوية زي ناس فعلا حياتها ممكن تكون في خطر بسبب الوضع الحالي.



وتابع : "بعدين فكرت في الوضع الحالي.. أنا حاسس إني معنديش حاجة أقولها أو أعملها، ومش قادر حتى أقول لنفسي أعمل

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إيه.. حاسس إني تايه ومتلخبط بس حاسس إني مش لوحدي وده شعور غريب بشكل حلو.. حاسس إني عايز أفضل ساكت وأتفرج.. مش عايز أجري، مش عايز آخد كورس أونلاين، مش عايز أعمل أي تحدي، مش عارف عايز أو مفروض أعمل إيه..انا بعترف إني مش فاهم حاجة.. عارف إن كلامي ممكن يميل للضلمة بس حاسس إن دي مش مشكلة ومش مفروض تخوفني.. حاسس إن دي مرحلة نادرة الإنسانية بتعدي بيها وكلنا جزء منها.. العالم في حالة صمت، صمت له صوت أنا مستغرب ومستمتع بقوته.. أنا معنديش حاجة مضطر أعملها أو أقولها غير إني أتأمل اللحظة دي وألاقي نفسي وسطيها.. مش عارف لو العالم هيتغير أو لا بعد اللي بيحصل، بس أكيد هنفهم حاجة جديدة وحتى لو مفهمناش أكيد هنحس.. أتمنى الخسارة تكون خفيفة علينا ومتحمس لليوم اللي هنحتفل فيه بمرور كل ده".

يذكر أن الفنان أحمد مالك يشارك في بطولة فيلم كيرة والجن، وهو من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وبطولة كل من كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري، روبي، أمنية خليل، أسماء أبو اليزيد، عارفة عبد الرسول، هدى المفتي، سيد رجب، ياسين أمير.