نشر الفنان أحمد مالك صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وكتب مالك على الصورة كلمات مؤثرة، وذلك بمناسبة الأزمة الراهنة بسبب فيروس كورونا المستجد، قائلًا: كنت ناوي أكتب حاجة فيها هزار عن الفلوس والحالة المادية، بس لاحظت إني مش في أزمة قوية زي ناس فعلا حياتها ممكن تكون في خطر بسبب الوضع الحالي.
وتابع : "بعدين فكرت في الوضع الحالي.. أنا حاسس إني معنديش حاجة أقولها أو أعملها، ومش قادر حتى أقول لنفسي أعمل
يذكر أن الفنان أحمد مالك يشارك في بطولة فيلم كيرة والجن، وهو من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وبطولة كل من كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري، روبي، أمنية خليل، أسماء أبو اليزيد، عارفة عبد الرسول، هدى المفتي، سيد رجب، ياسين أمير.
كانت هذه تفاصيل خبر بمناسبة الأزمة الراهنة.. أحمد مالك يكتب قصة تحدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.