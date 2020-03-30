خاص الفن- أحمد فهمي وأكرم حسني يعودان الى التصوير

ميرنا وليد - بيروت - عاد الممثلان المصريان ​أحمد فهمي​ و​أكرم حسني​، لتصوير مسلسلهما الجديد بعد تغيير اسمه إلى "رجالة البيت -تيمون وبومبا"،حيث توقف التصوير أسبوع ضمن الاجراءات الوقائية من انتشار فيروس كورونا، على أن يتم التصوير بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة للانتهاء من أكبر عدد من الحلقات.

مسلسل "تيمون وبومبا" تدور أحداثه فى حلقات منفصلة المتصلة التي تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية، ويعتمد على البطلين أحمد فهمى وأكرم حسنى اضافة إلى مشاركة ويزو وعارفة عبد الرسول ولطفى لبيب، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف جارى الاستقرار على أسمائهم حيث سيكون اختيارهم على حسب وجود مواقف كوميدية تناسبهم.

ويعود أحمد فهمى وأكرم حسنى للعمل سويا فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما "ريح المدام" عام 2017، وحقق العمل نجاحاً مميزاً، واستطاع الثنائى خلال السنوات الماضية تقديم ثنائى ناجح سواء فى العديد من الأعمال بالدراما أو السينما حيث كانت البداية بفيلم "كلب بلدى" الذى كان التجربة التمثيلية الأولى لأكرم حسنى، وبعد ذلك ظهر أكرم كضيف شرف مع فهمى فى فيلم "الكويسين" وأيضاً مسلسل "الواد سيد الشحات"، وأيضاً ظهر فهمى كضيف شرف مع أكرم فى مسلسله "الوصية".

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