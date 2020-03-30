ميريام فارس تطهو الحلوى وابنها جايدن يلاعبها-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تشارك الفنانة اللبنانية ​ميريام فارس​ جمهورها بيومياتها وذلك خلال تواجدها في الحجر المنزلي وعادة ما توثق أوقاتها الممتعة مع ابنها ​جايدن​.وقد نشرت ميريام اليوم مقطع فيديو يظهرها في المطبخ وهي تطهو الـCookies وعلقت عليه :"خليك بالبيت.. مرفق بوسم الحجر المنزلي"، وقد نال هذا المقطع المصوّر أكثر من 235 ألف علامة إعجاب في أقل من ساعتين وعدد كبير من التعليقات، والطريف أن ابنها كان يرشها بالطحين ويشارك أيضاً في تقطيع العجينة كما أنه أفسدها عدة مرات وهو يلهو بها.

وكانت ميريام فارس أمس شاركت في جملة التصفيق للطاقم الطبي في لبنان فنشرت فيديو تطلب فيه من ابنها جايدن أن يشاركها التصفيق من شرفة منزلها مقدمة تحية للمجهود الذي يبذله كل الطاقم في مواجهة كورونا.

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