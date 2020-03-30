بالفيديو- نسرين طافش تتحوّل الى طباخة ترقص وتغني

ميرنا وليد - بيروت - تحاول الفنانة السورية ​نسرين طافش​ أن تمضي وقتها في المطبخ خلال الحجر المنزلي، وشاركت محبيها اليوم وصفه النودلز لرفع المناعة و زيادة الرشاقة.

وظهرت نسرين طافش في الفيديو، وهي ترقص وتغني في المطبخ أثناء اعداد الوصفة، وكتبت قائلة:" النودلز السحرية لرفع المناعة والرشاقة، لذيذة بتشبع وسعرات حرارية منخفضة اللي ما بحب الكوسا يستبدلها بخيار .. استمتعوا بالحجر المنزلي واعملوا شي مفيد. النكد يخفض المناعة".

كما شاركت طافش متابعيها ببعض الأفكار خلال قضاء أوقاتهم في المنزل لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، واقترحت قراءة كتاب أو ممارسة الرياضة أو اللعب مع الأطفال وكذلك الرسم أو الرقص، حيث نشرت صورا مع قطتها.

وعلقت نسرين على الصور قائلة "ألم يحن الوقت لتبطئ تشويش إيقاع حياتك وضبط إيقاعك الخاص بأن تعود إلى نفسك قليلا ..استمتع فى بيتك سواء كنت مع عائلتك أو لوحدك .. اليكم افكار ممتعة في البيت قراءة كتاب بيدفي القلب .. متابعة أفلام ملهمة أو مضحكة".

وتابعت "رياضة منزلية فى آلاف الفيديوهات باليوتيوب.. يوجا بيلاتس او زومبا.. طبخ.. أى لعبة ممتعة بتناسبك.. رسم.. رقص.. ممكن يكون هاد أنسب وقت لتعمل خلوة.. أو صوم للرحمان صوم عن الكلام .. تأمل".

واختتمت بالقول: "ملاحظة : الحيوانات الأليفة قطط او كلاب ما بيعدو بالكورونا .. خليكون بالبيت كرمال الي بتحبوهون يضلو بامان .. وما تطلعو الا للضرورة .. تضلو بخير يا رب".

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