فن ومشاهير

مايلي سايروس تجد الجانب الإيجابي من فيروس كورونا

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ميرنا وليد - بيروت - تعتقد نجمة النجمة العالملية ​مايلي سايروس​ أن وباء فيروس المتفشي، له تأثير إيجابي على البيئة، بعدما عزل الناس أنفسهم في المنازل ما أدى الى انعدام وجود السيارات على الطرق، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وأفاد موقع "كونتاكت ميوزيك" الإلكتروني المعني بأخبار المشاهير، يوم الخميس، بأن مايلي تعتقد أن كوكب الأرض الآن يحصل على "بعض الراحة" فيما يتعلق بتغير المناخ.
وأضافت سايروس (27 عاماً) أنه حالياً هناك عدداً أقل من المصانع التي "تتقيأ على جمال الطبيعة كل يوم".
وتابعت بالقول: "أعلم أن بعضنا قد شاهد مقاطع الفيديو التي انتشرت مؤخراً، والتي تظهر فيها السماء بلون أزرق أكثر وضوحاً، والدلافين التي، لم نشاهدها من قبل، وهي تسبح في المياه".
ويشار إلى أن سايرس متحمسة لشؤون الحفاظ على البيئة، وتقول إن نشاطها البيئي سبق أن انطلق عندما فقدت منزلها بسبب الحرائق المدمرة التي اجتاحت ولاية كاليفورنيا الأميركية في أواخر عام 2018.

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