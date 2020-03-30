تراند اليوم : لايف حفل تامر عاشور تريند 2 على اليوتيوب

استطاع اللايف الخاص بحفل تامر عاشور، أن يحقق نجاحا كبيرا جدًا على “يوتيوب”، حيث حقق مليون ونص مشاهدة، وبرغم من مرور أيام على بثه إلا أنه ما زال يحتل المرتبة الثانية بـ تريند “يوتيوب”.

بينما قدم تامر عاشور، العديد من الأغاني الخاصة به، كان أبرزها “هتعدي” و”خيالي” و”عشت معاك حكايات”، و”بيت كبير”، و”من غير ما احكيلك”، و”آخر مقابلة”، و”تسلم”، و”افترقنا”، و”قولوله سماح”، وغيرها من الأغاني.

يذكر أن تامر عاشور، هو أول من روج لفكرة إقامة حفل بدون جمهور وعرضها مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال هذه الفترة، وذلك من خلال تدوينة له علي حسابه الخاص بـ “تويتر” يوم ١٦ مارس الجاري، ومن المتوقع أن يقوم عدد من نجوم الغناء بتنفيذ نفس الفكرة خلال الفترة المقبلة.