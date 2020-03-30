تراند اليوم : رضوي الشربيني : أوعي تضعفي و تفكي البلوك بسبب الكورونا

وجهت الإعلامية رضوي الشربيني عدة نصائح لمشاهدات برنامجها “هي وبس” المذاع عبر قناة cbc سفرة، للتغلب على الوضع الصعب الحالي الذي يعيشه العالم أجمع، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

قالت رضوى خلال حلقة أمس من برنامجها: “اوعي الكورونا تخليكي تشيلي البلوك أو ترجعي للإكس بتاعك اللي كان مطلع عينك.. عشان يا حبيبتي الكورونا يوم أو اتنين تلاتة أربعة أو شهرين تلاتة سنة وإن شاء الله ماشية.. إنما يا حبيبة قلبي ده لو رجعتيه تاني هنمشيه ازاي؟!!.. اوعي اوعي الكورونا تخليكي تشيلي البلوك عن اللي ضايقك أو عذبك في يوم من الأيام، لأن هتبقا مصيبة.. الكورونا هتمشي لكن هو مش هيمشي”.

تابعت: “ولكن إذا كان في حد غلطنا فيه أو جينا عليه أو ينفع نسامح لو مكنش الخطأ عظيم أوي نسامحه، ومش لازم نرجع زي ما كنا لكن نسامح ونرجع الود على الأقل.. اعملوا كده لأنه خلاص ده درس واحنا اتعلمناه كلنا.. إحنا ورا بعض مبقاش في دولة عظمى ولا دولة فقيرة بقينا كلنا سواسية بسبب الكورونا”.

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