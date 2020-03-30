تراند اليوم : بسبب الخوف من الموت .. قصة رفض العندليب للنوم وحيدا – فيديو

تحدث الإعلامي محمود سعد عن حالة التوتر والقلق الشديد التي نعيشها الآن، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وكيف أن الحياة لم تعد كالسابق وأصبح الإحساس بالخوف هو المسيطر على كل أفعالنا ومواقفنا.

أوضح محمود خلال حلقة أمس، الأحد، من برنامجه “باب الخلق” المذاع على قناة النهار، أن ما نعيشه الآن جعله يتذكر الفنان الكبير الراحل عبد الحليم حافظ، والذي مر بتجربة مرض قوية استمرت معه 17 عاما، مضيفا: “عبد الحليم كان بيغني من بداية الستينيات والعيا بيقوله من وقتها أنت ميت ملكش حل، وكان فاهم ده ورايح جاي على لندن وأمريكا للعلاج، ومع ذلك كان بيغني غنا في منتهى الجمال ادانا آمال وأحلام وعيشنا في حاجات حلوة جدا كانت وما زالت”.

تابع: “اللي احنا عايشين فيها ده من الخوف الفظيع.. عبد الحليم عاش فيه من السيتينات لحد سنة 77… كل يوم عبد الحليم مينامش بالليل أبدا خايف يجيله نزيف ومحدش يحس بيه ويموت، تصوروا الإحساس اللي جوانا دلوقت عاش بيه عبد الحليم حافظ أكتر من 17 سنة وخلالهم قدم كمية رهيبة من الفن العظيم.. ازاي استدعى ده كله في وقت عصيب زي ده!!”.

وتساءل محمود سعد: “ازاي اخلص لفنه وهو كان كل ما يسافر لندن يقولهم متخافوش أنا هرجع معاكم مش هموت دلوقت.. ومع ذلك قدر يقدم فن رفيع جدا، فقولت ده مفيش اقوى من الشخصية دي.. لأنه قدر يثبت نفسه وينجح وهو في هذه الحالة من الرعب كل ليلة.. إنه ميقدرش ينام إلا أما الدنيا تنور عشان أخته تصحى فتدخل كل ساعة ولا ساعتين تبص عليه تتأكد إنه مفيش دم ومفيش نزيف.. شيء رهيب”.