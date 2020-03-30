تراند اليوم : بعد إصابتها بالكورونا – الظهور الاول لـ” إيناس عز الدين ” داخل مستشفي الحميات

نشرت الفنانة إيناس عز الدين مقطع فيديو عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك من داخل مستشفى الحميات، وذلك بعد نقلها بسبب إصابتها بفيروس كورونا أمس.

وقالت إيناس عز الدين: “عندي رضا تام بكل اللي هيجيبوا ربنا بحب اطمنكم انا لساني عاجز عن الكلام بعد ما شفت رسائلكم ليا ساعات ربنا بيعرضنا لأزمة عشان يبين إن فى ناس بتحب الخير لبعض وتدعي لبعض بنيه صافية.

وأما عن المشككين فى مرضها وأنها اتخذت هذه الخطوة بداعى الشهرة قائلة: “مفيش حد يحب يتشهر ويطلع بالمنظر ده ويدعي علي نفسه إصابته بفيروس معدي ويخلي الناس تخاف تتعامل معاه”، وسعيدة بإبتلاء الله لى فهو يخلص من الذنوب في الدنيا وهذا حب من الله، وليست خائفة ومتأكدة من أن ستشفى وتعبر هذه المحنة”.

وكانت قامت وزارة الصحة بإرسال سيارة إسعاف لنقل الفنانة إيناس عز الدين، لمستشفى العزل بعد إصابتها بفيروس كوفيد 19، الشهير بفيروس كورونا المستجد.

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قالت إيناس عز الدين، من داخل سيارة الإسعاف: “انا في عربية الاسعاف و طالعة على حميات امبابة علشان الناس اللي فاكرين المرض فيه دعاية و استهزاء او هزار ومع ذلك مش بتمنى انهم يدوقوه علشان يتعلموا يحترموه ..علشان اللي بيعمل كده بيتهيأله كل الناس بتعمل زيه”.

كما نشرت لايف من خلال حسابها الرسمي على “فيسبوك” قبل وصول سيارة الإسعاف، وعلقت عليه قائلة: “ادعولي واشكركم على خوفكم وقلقكم انا بحاول بقدر المستطاع أكون قوية ومتماسكة اصعب مشكلة بقابلها صعوبة التنفس وبلع ريقي”.

بينما تابعت: “لايف قصير وانا في انتظار سيارة الإسعاف ومن كل قلبي بشكر دكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة و وزارة الصحة على سرعة الاستجابة و ما تقلقوش كله خير صدقوني مافيش حاجة واهدوا واطمئنوا اهم حاجة ما تنشروش الذُعر و الخوف وخدوا احتياطاتكم واحذروا”.