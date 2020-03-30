تراند اليوم : الهيئة الملكية للأفلام تطلق مسابقة إلكترونية للفيلم القصير

فنون - 30/03/2020 18:10

الخليج 365 - دعت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام صناع الأفلام المقيمين في الأردن للمشاركة في مسابقة "متر وأبعد" للفيلم القصير، وهي المسافة المطلوبة بينك وبين الآخر في ظل انتشار فيروس كورونا.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن الهيئة اليوم الاثنين، فإن المسابقة هي مبادرة إلكترونية أخرى تتماشى مع تشجيع الهيئة الدائم على توظيف وسائط المرئي والمسموع في رواية القصص والتعبير عن الذات.

وتعطي المسابقة بحسب البيان، المشاركين فسحة لمشاطرة تجاربهم وخواطرهم وأفكارهم وسرد القصص بالصوت والصورة للتعبير عن العزل الإلزامي وتوابعه، مشيراً إلى أن هذه الفترة "التاريخية" التي نعايشها هي أيام استثنائية ولا بدّ من توثيقها، أو من توثيق ما تثير بنا من خواطر وأفكار وما تلهمنا من قصص. وقال البيان إن لجنة تحكيم ستقوم بانتقاء أفضل ثلاثة أفلام مشاركة ونشرها على صفحات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي والترويج لصناعها، كما سيتم اختيار الفيلم الفائز بناء على تصويت الجمهور. ولفت إلى أن الجائزة التي قدرها 300 دينار أردني، ستذهب باسم الفائز/ة إلى مبادرة اجتماعية وطنية لتقديم المعونة للمحتاجين والمتضررين من هذه الأزمة.

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وفي سياق متصل، تواصل الهيئة الترويج لأفلام أردنية تم إنتاجها من خلال ورشات العمل التدريبية في عمان وفي مراكز الأفلام في المحافظات، إذ يتم نشر الأفلام على منصات الهيئة في فترة نحن بأمس الحاجة للتواصل.

ووفقا للبيان للحصول على مزيد من المعلومات حول برنامج عروض "Cur-films" وشروط مسابقة "متر وأبعد"، يمكنكم زيارة الموقع الالكتروني للهيئة : www.film.jo، أو تصفح منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.