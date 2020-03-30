شقيق الممثل محمد أبو داوود يكشف حقيقة استيلاء الفنان على نصيبه في الميراث

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت حبيبة، ابنة شقيقة الفنان المصري محمد أبو داوود، حالة جدل واسعة عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”، وذلك بسبب اتهامها لعمها بالاستيلاء على ميراث والدها.

حبيبة، قالت في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”: “أنا حبيبة حسن حسن علي حسين أبو داوود وأنا عمي الممثل الكبير محمد أبو داوود إحنا عايشين في حالة صعبة جدا بصراحة يعنى أتمنى منكم انكم توقفوا بجانب والدي ٠١٠٩١٢٧٤٢٠٨وده رقم والدي أتمنى منكم تعمله زي ما قلت لكم دلوقتي ساعدوني بجد أنا بنته باب لي حق فالورث بتاعة ومش لاقين ناكل”.

وكشف حسن أبو داوود، والدها في تصريحات صحفية، كذب هذا المنشور، مؤكدًا أن ابنته نشرت ذلك دون علمه، لأنها ليست مقيمة معه، ولكن مقيمة مع والدتها التي تم الانفصال عنها منذ ما يقرب من 10 سنوات، مؤكدًا أن الأم هي من وجهت البنت لنشر هذا الكلام، انتقامًا من والدها وعائلته مستغلة اسم الممثل محمد أبو داوود.

وأشاد والدها بدور شقيقه في حياتهم ولقبه بالأب، قائلًا: “محمد أبو داود اخويا الكبير، وأبويا اللي مربينا، ومش حرمنا من حاجة، دا أنا عايش في شقته اللي كان متجوز فيها الممثلة سلوى عثمان زمان”.

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ووجه اللوم لطليقته أنها المحرضة لابنتهما على فعل ذلك، وأنها أخذت الفتاة وجعلتها تترك الدراسة، وأغرتها بالحياة في مدينة الغردقة، وأن شقيقه لو أقام دعوى تشهير سوف يقوم بحبسها.

وتوعد حسن أبو داوود، طليقته بأنه سوف يرد على ما حدث ولكن بعد أخذ ابنته، ويبعدها عن جو والدتها لأنه يخشى عليها من سوء تصرفات طليقته المخجلة، وذكر أن نجله الثاني “مجدي” مقيم معه ويرفض الإقامة مع والدته بسبب سوء تصرفاتها.

وفي نفس السياق قالت منال أبو داوود، شقيقة الممثل محمد أبو داود، إن شقيقها في حالة نفسية سيئة مما نشر وأنه مصاب بمرض السكر وتخشى عليه مما حدث، مؤكدة أن الكلام عارٍ تمامًا من الصحة و أن ذلك بترتيب من طليقة شقيقها، سيئة السمعة.

وتوعدت منال أبو داوود ل طليقة شقيقها حسن، بأنها لن تتركها وسوف تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.