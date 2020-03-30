شيريهان عن كورونا: تحية لكل شخص تعامل مع الوباء الكارثي

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شاركت الفنانة المصرية شيريهان، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”، بفيديو يحمل اسم “استمع فقط”، يتحدث عن بعض السلوكيات الخاطئة التي يتبعها البشر وكانت سببا في الكثير من الكوارث، مطالبًا الجميع بالاستماع لحكمة ما يحدث في العالم حاليًا بعد انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
شيريهان علقت على الفيديو قائلة: “تحية إلى كل شخص أثبت إنه إنسان وتعامل مع هذا الوباء العالمي الكارثي أللا إنساني. تحية إلى كل من يحارب هذا الوباء بحكمة مسؤولية وشرف.. فنحن جميعاً نعيش حرب وجودية مصيرية في مواجهة كورونا وسامحوني، كلنا كنا سبباً فيه ولا أستثني أحد”.
يذكر أن عددًا كبيرًا من نجوم الفن شاركوا في حملات ومبادرات، تطلب من الجمهور البقاء في المنزل وعدم النزول إلا في الضرورة القصوى، وإتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا.
وكانت وزارة الصحة المصرية قد دعت المواطنين إلى الابتعاد عن أماكن التزاحم والحفاظ على الحجر المنزلي خاصة في الأسبوع السادس والسابع من انتشار الوباء.
كما أعلنت الوزارة عن تطبيق الحظر على 10 قرى بعدد من المحافظات ومنعت الدخول أو الخروج منها وذلك منعًا لانتشار فيروس كورونا وانتشاره بين الناس.
وكانت رئاسة الوزراء، قد اتخذت عدة قرارات للحد من التزاحم و انتشار فيروس كورونا أولها تعليق التعليم في المدارس والجامعات، وتخفيف نسبة العمالة في الوظائف الحكومية والخاصة بنسبة 50% ، وتطبيق الحظر على كل الدولة بداية من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا.
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