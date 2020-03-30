بعد اتهامه بالتهرب من مساندة بلاده.. نقابة الموسيقيين التونسية تدافع عن صابر الرباعي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

صرح الفنان التونسي صابر الرباعي مؤخرا أنه يرفض الكشف عن تبرعاته للأسر المتضررة من العزل الاجتماعي بسبب فيروس “كورونا”.

وبسبب هذا التصريح، اتهم الجمهور التونسي صابر بالتهرب من مساندة بلده، وهو ما دفع نقابة المهن الموسيقية التونسية والمهن المجاورة لإصدار بيان للدفاع عنه، جاء فيه :”تعرب النقابة عن استياءها العميق واستنكارها للحملة الممنهجة ضد الفنان العربي والنجم التونسي الكبير صابر الرباعي، الذي كانت له مواقف تذكر فتشكر تجاه أبناء وطنه عامة، وأبناء أهل القطاع الموسيقي خاصة، كما ندين موقف من كان وراء هذا التحامل ضد نجمنا الذي كان من الأجدر أن نحمي سمعته لا أن نشوهها خاصة وأنه يعتبر من خيرة سفراء الأغنية التونسية بالعالم”.

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وأصدرت النقابة التونسية لقطاع الموسيقى بياناً آخر قالت فيه: “بيان مساندة.. في إطار حملة التشويه التي يتعرض لها نجم الأغنية العربية الفنان صابر الرباعي، تعبر النقابة التونسية لقطاع الموسيقى عن دعمها التام وغير المشروط له، وعن استنكار مثل هذا التصرف الممنهج ضده، وعدم مراعاة الوضع الاستثنائي الذي تمر به بلادنا، والذي يستدعي تضافر كل الجهود، حتى نتمكن من تجاوزه”.

وكان الفنان التونسي صابر الرباعي قد كتب: “إلى من يهمه الأمر، الرجاء من أصحاب التعليقات الفارغة أن يوفروا على أنفسهم عناء الكتابة والكلام ويبدأوا بأنفسهم بالتبرع قبل أي أحد كل حسب امكانياته، لكني لن أصرح بما تبرعت به فهو بيني وبين خالقي”.

وأضاف، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”: “ارحمونا من التعليقات التي لا فائدة منها ولن يزايد عليا أحد في حبي لبلدي ولشعبه، ولست ممن يلهثون وراء ركوب الأحداث”.