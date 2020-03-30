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شكرا لقرائتكم خبر عن حكم قضائي ضد كاظم الساهر في الأردن والان مع التفاصيل
الإثنين 30 مارس 2020
كاظم الساهر
قضت محكمة بداية عمان، أمس الأحد، بإلزام المطرب العراقي كاظم الساهر، بدفع غرامة لنقابة الفنانين الأردنيين قدرها 44000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالدينار الأردني.
كما قضت المحكمة بتضمين الرسوم والمصاريف، ومبلغ 1000 دينار أتعاب محاماة، والفائدة القانونية بواقع 9% تسري من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، بحسب صحيفة "الجمهورية" المصرية.
جاء حكم المحكمة بعدما ثبت لها أن المدعى عليه الفنان كاظم الساهر مطرب عربي، وقام في عام 2018 بإحياء حفلتين له في فندق قصر المؤتمرات البحر الميت وفي عام 2019 قام بإحياء حفلتين في مدينة عمان، دون أن يحصل على ترخيص مسبق من نقابة الفنانين الأردنيين.
ونتيجة ما قام به، فقد ترتب عليه ما نسبته 10% من بدل أجر الساهر المقدّر بمبلغ 110000، على الرغم من مطالبته المتكررة من أجل تصويب أوضاعه، إلا أنه لم يقم بالاستجابة إلى الجهة المدعية، وعليه فقد أقامت المدعية هذه الدعوى.
وصدر الحكم غيابيا بحق كاظم الساهر، كونه تبلغ الدعوى بالنشر ولم يحضر جلسات المحكمة.
وبحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية، فإنه حتى هذه اللحظة لم يكشف كاظم الساهر عن رأيه أو رد فعله تجاه هذا الحكم القضائي.
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