ناديا الجندي تهدد بمقاضاة هؤلاء

هددت النجمة المصرية ناديا الجندي بإتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة ضد كل من ينتحل شخصيتها من خلال انشاء حسابات على مواقع التواصل تتحدث بإسمها.

وكتبت “الجندي” على حسابها على موقع انستغرام، مؤكدة ان ليس لديها أي صفحات على الفايسبوك أو أي أكونت أو صفحة وسوف تقاضي قانونياً

أي صفحة وشخص يتكلم أو يتلاعب بأسمها. ولفتت ان فور عودتها الى مصر آتية من لبنان سوف تتخذ كافة الأجراءات القانونية لغلق هذه الصفحات والأكونتات جميعها وتقاضي من أنشأها. لافتة ان ليس لديها على مواقع التواصل الأجتماعي غير صفحة على انستغرام وصفحة موثقة على تويتر. وختمت قائلة “أي شخص سينشر عن لسانها أخباراً غير حقيقية أو يتكلم عن حياتها الخاصة بالكذب والأفتراء سوف يتم مقاضاته قانونياً سواء موقع أو جريدة أو صفحة تسيء لها بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال نشر أخبار غير حقيقية من أجل التشهير بأسمها طبقاً لمواد ونصوص قانون العقوبات وشكراً للجميع”.

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نذكر ان ناديا الجندي متواجدة في لبنان حيث تنتظر القرار باستئناف تصوير “نساء من ذهب” بعد تجميد التصوير بسبب فيروس كورونا.

المسلسل من انتاج شركة صبّاح اخوان. وهو من بطولة ناديا الجندي، نبيلة عبيد، سميحة ايوب، لبلبة، هالة فاخر، سهر الصايغ، أحمد فهمي، روجينا، بيومي فؤاد وغيرهم، سيعرض على قنواتMBC في شهر رمضان.

العمل مأخوذ عن فورما أميركية بعنوان Golden Girls، ويعمل على النسخة المصرية السيناريست أمين جمال وورشته على كتابته، من اخراج وائل إحسان.