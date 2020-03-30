يزن السيد: الحجر الصحي لا يزعجني.. وأتمنى مشاركة هيفاء وهبي لهذا السبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شارك الفنان السوري يزن السيد، يومياته التي يعيشها في ظل الحجر الصحي، وآراءه بموضوعات مختلفة، إضافة إلى حديثه عن آخر أخباره الفنية مع متابعيه، عبر بث مباشر أجراه عبر حسابه على إنستغرام، نظرا لحظر التجوال الذي فرضته معظم الدول بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتحدث السيد، خلال البث عن الأعمال التي سيطل بها على جمهور خلال الموسم الدرامي المقبل كاشفا عن تطورات شخصيته في مسلسل "الحرملك" بجزئه الثاني وهو من إخراج تامر إسحاق وإنتاج كلاكيت ميديا، مبينا أن شخصيته "عمر" التي يؤديها ستشهد تطورات كثيرة في الجزء الثاني وستتطور أكثر في الجزء الثالث.

وأوضح أنه ستحدث مشاكل بين "عمر" و"ضباع" وخلاف حاد على إحدى النساء التي أعجبت كل منهما، لتنتهي الصداقة بينهما بسبب هذه المشكلة وتتفاقم هذه الأحداث حتى تصل لتكون مشاكل كبيرة مع عائلة رسلان.

كذلك يشارك السيد بمسلسل "مقابلة مع السيد أدم" وهو من إخراج وتأليف فادي سليم، وتدور أحداث المسلسل حول قضية الاتجار في الأعضاء البشرية وما يترتب عليها من انتهاكات قانونية وإنسانية وذلك ضمن إطار بوليسي مشوق.

كما أنتهى من تصوير مشاهده في مسلسل "ليالي الشمال" وهو من إخراج عماد النجار وإنتاج مشترك لشركة العطار وشركة الفنان فراس إبراهيم، ويشارك بالعمل نخبة من نجوم الدراما السورية منهم الفنان فراس إبراهيم والفنانة سوزان نجم الدين والفنان عدنان أبو الشامات والفنان محمد خير الجراح وغيرهم من الفنانين.

وتدور أحداث المسلسل حول حالات إنسانية متنوعة تعكس الواقع المعاصر وتتحدث عن حالة اللجوء والهجرة التي تعرض لها السوريون بعد الأزمة التي تعرضت لها بلادهم، وينقل معاناة اللاجئين في بلاد الاغتراب.

ويعرض حاليا ليزن السيد مسلسل "ببساطة" بجزئه الثاني وهو من إخراج تامر إسحاق وتأليف مجموعة من الكتاب، وهو من إنتاج شركة روي لصاحبها الفنان باسم ياخور.

وأعلن يزن السيد خلال البث المباشر أنه اعتذر عن مسلسل "شارع شيكاغو" وهو إخراج وتأليف محمد عبد العزيز، مبينا أن اعتذاره جاء لتواجده خلال فترة التصوير في دولة الإمارات.

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وقال الفنان السوري إن العمل اليوم بالدراما السورية ليس على ما يرام بسبب قلة الأعمال معزيا سبب قلة الأعمال وقلة الإنتاج بسبب الحظر التي تتعرض له سوريا. ولفت إلى أنه ولهذه الأسباب اتجه الجميع للدراما المشتركة من أجل أن تباع الأعمال لأنه إن كان العمل سوريا بحتا فلن يباع.

هيفاء وهبي

وأجاب عن سؤال من أحد متابعيه حول أي نجمة يتمنى أن يشكل معها ثنائية بالدراما المشتركة فاختار النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، وقال إنه بعيدا عن كونها امرأة جميلة جدا فهي ممثلة محترفة ومتميزة جدا.

واختار من الممثلين الشباب الذين يستحقون فرصة كي يحققوا وصولا أكبر لدى الجمهور، الفنان يزن خليل والفنانة دانة جبر والفنانة مروى الأطرش معتبرا أن موهبتهم وقدراتهم التمثيلية قوية ومميزة.

الحجر الصحي

وأوضح السيد أن الحجر الصحي لا يزعجه أبدا كونه شخصا يفضل الجلوس بالمنزل، مبينا أنه يقضي أوقاته مع أصدقائه المقربين في المنزل، وقال إنه بالرغم من صعوبة الحجر إلا أنه واجب على الجميع من أجل الوقاية ضد جائحة فيروس كورونا.