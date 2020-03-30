زوجة أحمد الفيشاوى تثير الجدل بتطبيق يكشف تطورات كورونا عالميًا

القاهرة – لايف ستايل
كشفت ندى الكامل، زوجة الفنان أحمد الفيشاوى، عن مستجدات فيروس كورونا من حيث عدد حالات الاصابات، والوفيات، والذين تم علاجهم، وذلك خلال تطبيق نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.
وعلقت ندى الكامل قائلة : "اللينك ده هتدخل عليه هنشوف الكره الارضيه كلها ..دوس علي مكان بلدك او اي بلد حابب تعرف فيها الاصابات والوفيات والايجابي والسلبي والتراجع والانتشار ل فيروس كورونا...اللينك ده بيتحدث كل ثانيه وفيه كل الارقام المظبوطه علشان نكون علي درايه كامله..دوس اللينك هتطلع الكره الارضيه ولفها ودوس علي اي مكان فيها هيطلع لك البلد
وقالت ندى : "مدهش.. مصر اليوم.. الان".
وكشفت ندى الكامل عن بعض مقتنيات الفنان الراحل فاروق الفيشاوى من خلال نشرها صورا لمكتبه وجوائزه والكتب التى يحتفظ بها فى مكتبته عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.
وعلقت على الصور قائلة: "إذا كان الإرث عظيما فهو يستحق .. الفيشاوى العظيم".
وتلقت ندى الكامل العديد من التعليقات على الصورة، حيث جاءت جميعها إيجابية داعين له بالرحمة والمغفرة.
يذكر أن الفنان أحمد الفيشاوى عرض له مؤخرا فيلم "يوم وليلة" مع الفنان خالد النبوى إخراج أيمن مكرم.
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