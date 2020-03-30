نقيب الممثلين يودّع جثمان جورج سيدهم إلى مثواه الأخير

حرص الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على حضور جنازة الفنان الكبير جورج سيدهم، والذي وافته المنية الجمعة الموافق 27 مارس، عن عمر يناهز الـ82 عامًا بإحدى المستشفيات الخاصة.

وتواجد زكي في كنيسة العذراء مريم بمنطقة مدينة نصر، لحضور الجنازة، وكان بجانب كل من الفنان هاني رمزي، وأشقائه أمير وإيهاب رمزي، والذين تواجدوا هم الآخرون، على الرغم من انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي منع الجميع من الخروج خارج منازلهم.

جورج سيدهم غيبه الموت، يوم الجمعة الماضية والموافق 27 من مارس، عن عمر يناهز الـ82 عامًا، وذلك بإحدى مستشفيات منطقة مصر الجديدة كما صرح رئيس المركز الكاثوليكي للسينما الأب بطرس دانيال.

الراحل ولد في مايو 1938، بمحافظة سوهاج في صعيد مصر، وحصل على بكالوريوس زراعة من جامعة عين شمس عام 1961، وبعدها تزوج من دكتورة صيدلانية تُدعى ليندا.

وبدأ حياته الفنية مع فرقة “ثلاثي أضواء المسرح” حيث كان أحد أعضائها بجانب كل من الفنان سمير غانم، والراحل الضيف أحمد، بعدها شارك في الكثير من الأعمال الكوميدية، وعُرف بتجسيد الشخصيات النسائية ببراعة، كما تميز بالغناء في المسرح.

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