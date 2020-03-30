أيمن بهجت قمر يطالب المصريين بالتفاؤل لعبور أزمة فيروس كورونا

طالب السيناريست أيمن بهجت قمر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك المصريين بالتفاؤل مؤكدا أننا سنعبر ونتخطى أزمة فيروس كورونا.

وكتب قمر على فيس بوك قائلا: "مش عايز حد يحبط ولا يتشائم ولا يستسلم.. فتره وهتعدي بس بعدها هتشوفوا.. الكل عنده طاقة وطاقة جبارة وبعد الركود هيبقى فيه انطلاق وده مش كلام.. اللي جاي فعلا هيبقى خير وخير كبير بإذن الله، تفائلوا تفائلوا تفائلوا".

يذكر أن أحدث أعمال أيمن الكتابية كانت أغنية "سهرانين" للفنان محمد محيي، حيث طرحها مؤخرًا على قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، وحصلت على أكثر من مليون مشاهدة، بالإضافة إلى أغنية "مهرجان" للهضبة عمرو دياب التي طرحت في ألبومه الأخير "سهران".

Advertisements

قد يهمك أيضا:

أيمن بهجت قمر يعلن انتهاء تصوير "فلانتينو" بنشر صورة له مع الزعيم عمرها 31 عامً

أيمن بهجت قمر يعلق على تصالح الخطيب وتركي آل الشيخ