كورونا ينهي حياة نجم الريف الأميركي جو ديفي

""الخليج 365"" من بيروت: قضى فيروس كورونا المستجد على حياة مغني الريف الأميركي جو ديفي(Joe Diffie) الحائز جائزة غرامي . وتم الإعلان عن وفاة الموسيقي البالغ من العمر 61 سنة من خلال صفحته الخاصة على "فيسبوك".

وذلك على مسافة يومين فقط من إعلانه خبر إصابته بالفيروس وتلقيه الرعاية الطبية. حيث قال: "أنا وعائلتي نطلب احترام الخصوصية في هذا الوقت، نريد أن نذكّر الجمهور وجميع المحبين أن يكونوا حذرين خلال تفشي هذا الوباء"

يشار إلى أنه أطلق العديد من الأغنيات العالقة بوجدان محبي أغاني الريف. خاصةً تلك التي أطلقها في تسيعينات القرن الماضي وبينها "Pick up man"، "Prop Me Up Beside the Jukebox" و”John Deere Green. علماً أنه أصدر ألبومه الأول "A Thousand Winding Roads" في العام 1990 وتضمن أغنيته الشهيرة "Home".

فيما يلي روابط من أعماله الموسيقية:

Prop Me Up

Pickupman

John Deere Green



وأغنيته الشهيرة Home

