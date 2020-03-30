شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة تفاؤل وفستان أسود.. هكذا تقضى مى عمر العزل المنزلى هربا من كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة مى عمر، متابعيها، بمجموعة صور جديدة لها من داخل الحجر الصحي المنزلي، وهي تقضي فترة العزل الصحي المنزلي ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وظهرت عمر في الصورة التي نشترها عبر حسابها بانستجرام، وهى ترتدي فستان طويل أسود اللون، وكتبت حكمة على الصورة قائلة "بعد الظلام يأتى النور" في إشارة للإزمة الصحية التي يعاني منها العالم بسبب كورونا، مطالبة متابعيها بضرورة الالتزام بالتواجد داخل المنزل لعدم الاصابة.

من ناحية أخرى تشارك الفنانة مى عمر فى مسلسل "الفتوة" أمام النجم ياسر جلال، من تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، حيث تجسد "مى" شخصية بنت شعبية من حى الجمالية، وتتعرض للعديد من المواقف التى تجعلها تدخل فى العديد من الأزمات.

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المسلسل يتناول بعض الأحداث الاجتماعية بالحارة المصرية قديمًا وبالتحديد مع بداية القرن العشرين، حيث يسلط الضوء على عصر الفتوات والصراعات التى دارت خلال هذا العصر.

ويشارك فى بطولة المسلسل بجانب ياسر جلال ومى عمر كل من أحمد صلاح حسنى نجلاء بدر، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، ليلى أحمد زاهر، عهدى صادق وعدد آخر من الفنانين.